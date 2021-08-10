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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına 12 gözaltı kararı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına 12 gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına 12 gözaltı kararı

Terör örgütü FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, HTS analiz çalışmaları soncu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem sorumlularla' çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, bu şekilde silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2'si 1. sınıf, 2'si 2.sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

Engin Yağcı

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