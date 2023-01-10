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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı kararı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunan, 'bylock' kullanıcısı oldukları tespit edilen, bu şekilde örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan; 5'i çeşitli kamu kurumlarında görevde, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği öğrenildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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