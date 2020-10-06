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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda 3'ü ByLock kullanıcısı 16 şüphelinin örgütle irtibatı tespit edildi. Şüphelilerin, ayrıca dijital verilerde örgüt mensubu, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve örgütün toplantılara katılan olarak kodlandığı belirlendi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Abdullah Sarica

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