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FETÖ'nün en kritik isimlerden Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün en kritik isimlerden Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün en kritik isimlerden Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin aylar süren başarılı takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ'nün kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi. Emniyette verdiği ifadede, "Gülen'i severim. Ona terörist diyemem" diyen Bekmezci ile sözde Karşıyaka eyalet imamı Sarı hakim karşısına çıkacak.

Pazartesi günü yapılan operasyonla terör örgütü FETÖ/PDY'ye büyük darbe vuruldu. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve canlı kurye görevi yaptığı belirlenen Yusuf Bekmezci, örgütün sözde Karşıyaka eyalet imamı olan Akif Sarı ve yine örgütün önemli isimlerinden olduğu değerlendirilen Mehmet Fatih Arslan hücre evinde yakalandı. Karşıyaka'da 2 milyon TL değerindeki lüks bir sitedeki dairede 11 cep telefonu, 41 bin 446 Amerikan doları ve 66 bin 625 TL para ile yakalanan zanlıların telefonlar ve hatlar üzerinden ABD ile görüşmeler yaptığı tespit edildi. Emniyette verdiği ifadede “Gülen'i severim. Ona terörist diyemem" diyen Bekmezci'nin aynı evde yakalandıkları Akif Sarı'yı ise tanımadığını belirterek, Sarı'nın o akşam misafirliğe geldiğini söylediği belirtildi. 4 günlük gözaltı süreleri bugün tamamlanan Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan'ın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi - Halil Karahan

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