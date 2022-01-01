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FETÖ'nün esnaf yapılanmasından yer alan şahıs yakalandı

FETÖ'nün esnaf yapılanmasından yer alan şahıs yakalandı
FETÖ'nün esnaf yapılanmasından yer alan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün esnaf yapılanmasından yer alan ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ'nün Afyonkarahisar esnaf yapılanmasında yer alan, örgüte müzahir HÜRSİAD derneğine üye olan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Güleç isimli şahsın peşine düştü.

Güleç ekiplerin takibi ile Akmescit Mahallesi'nde bir iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildi.

Gökten Ceylan

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