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FETÖ'nün finans kaynağına operasyon: 79 gözaltı kararı

FETÖ'nün finans kaynağına operasyon: 79 gözaltı kararı
FETÖ'nün finans kaynağına operasyon: 79 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 19 ilde yürütülen operasyonda 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 56'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 19 ilde düzenlenen operasyon neticesinde; örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen 79 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verilmiş ve 56 şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir" denildi.

Abdullah Sarica



 

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