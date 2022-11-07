FETÖ'nün firari hükümlüsü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordinesinde FETÖ/PDY)silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve firarı örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı ve sözde üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari örgüt mensubu B.M. isimli şahıs ekiplerin çalışması neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vedat Yunus İkizoğlu



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