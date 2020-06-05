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FETÖ'nün firari sözde 'Konya Bölge Sorumlusu' Nevşehir'de yakalandı

FETÖ'nün firari sözde 'Konya Bölge Sorumlusu' Nevşehir'de yakalandı
FETÖ'nün firari sözde 'Konya Bölge Sorumlusu' Nevşehir'de yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütünün firari sözde Konya bölge imamı, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ terör örgütünün sözde Konya bölge imamı olduğu iddiasıyla Konya adli makamları tarafından yakalama kararı ile aranan Nevşehir nüfusuna kayıtlı Ö.Ç. ve Yozgat adli makamlarınca aranan eşi E.Ç. Nevşehir'de gizlenmiş oldukları evde yakalanarak gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ev aramasında farklı isimlere ait kimlik ve ehliyetler, bir miktar para ve ziynet eşyası ile şüpheli şahıslara ait olduğu değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ'nün sözde Konya Bölge İmamı Ö.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken eşi E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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