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FETÖ'nün firari yurt müdürü tutuklandı

FETÖ'nün firari yurt müdürü tutuklandı
FETÖ'nün firari yurt müdürü tutuklandı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan, örgüte ait yurtta müdürlük yaptığı ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen 1 şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan İ.D. isimli şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Örgüte ait Çarşamba ilçesinde öğrenci yurdu müdürlüğü görevinde bulunup ByLock kaydının bulunduğu tespit edilen İ.D., Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.  

Muhammer Ay
 

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