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FETÖ'nün futbol davasında Zafer Biryol'a tahliye

FETÖ'nün futbol davasında Zafer Biryol'a tahliye
FETÖ'nün futbol davasında Zafer Biryol'a tahliye

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski futbolcu Zafer Biryol’un tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün futbol yapılanması kapsamında eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. 

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zafer Biryol ve tutuksuz sanık Zafer Çatkıç katılırken, diğer sanıkları avukatları temsil etti. 

Duruşmada savunmasını yapan sanık Zafer Biryol, “Örgüt hakkında bildiğim her şeyi anlattım. Bunların ne olduğunu anlayınca sohbete gitmedim 532 gündür tutukluyum. 3 çocuğum var ve eşim onlara yalnız bakıyor. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Daha sonrasında söz alan Biryol'un avukatı, “Müvekkilim bildiği her şeyi anlatarak samimiyetini ortaya koydu. Bu yüzden tahliyesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada gelinen aşamada mevcut delil durumunu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tutuklu olarak yargılanan sanık Zafer Biryol'un tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Biryol'a yurtdışına çıkış yasağı koyarak, duruşmayı erteledi.
Bir sonraki duruşma 3 Temmuz'da görülecek.  

İrem Demir
 

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