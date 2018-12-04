FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan 1 şahıs tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları tespitler doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinin Yenimahalle'de bulunan gaybubet evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan 2 ayrı ByLock abonelik kaydı bulunduğu, Bank Asya'da arttırılan hesabının olduğu, FETÖ/PDY'ye müzahir şirketlerde sigorta kayıtlarının olduğu, Ankara'da 'emniyet mahrem hizmetler' yapılanmasında olduğu değerlendirilen İsmail Ç. ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan 2 ayrı ByLock abonelik kaydı olduğu, Bank Asya'da arttırılan hesabının olduğu, FETÖ/PDY'ye müzahir şirketlerde sigorta kayıtları olan eşi Yasemin Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yine istihbarat birimlerinin tespiti sonucu bir başka gaybubet evine yaptıkları operasyonda FETÖ/PDY soruşturmasında Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 4 ayrı ByLock abonelik kaydı bulunduğu, FETÖ/PDY'ye müzahir şirketlerde sigorta kayıtları olan, 'Ağrı il eğitim danışmanı ve askeri mahrem yapı' içerisinde olduğu şeklinde bilgiler olan Semih T. ve Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan ByLock abonelik kaydı olduğu tespit edilen eşi Ayşe T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 ayrı karı-koca, Samsun Adliyesine sevk edildi. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya görüntülü olarak katılan İsmail Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ankara'daki mahkemeye SEGBİS ile ifade veren eşi Yasemin Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Semih T. ile karısı Ayşe T.'nin ise Erzincan'a gönderilmelerine karar verildi.

Muhammer Ay

