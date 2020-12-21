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FETÖ'nün 'Gaybubet' evlerine operasyon: 6 gözaltı

FETÖ'nün 'Gaybubet' evlerine operasyon: 6 gözaltı
FETÖ'nün 'Gaybubet' evlerine operasyon: 6 gözaltı

Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ‘gaybubet’ evlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki baskınlarda örgütle bağlantılı kurum çalışanları, ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı. Adreslerde çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Berktuğ Öncü
 

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