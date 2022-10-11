FETÖ'nün güncel kamu kurumları yapılanmasına ilişkin 6 sanığa hapis cezası

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Yasin Temur ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Davada bir önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okunduktan sonra tanık beyanına geçildi. Tanık Ö.A, müfettiş olarak görev yaptığı dönemde örgütün sohbetlerine katıldığını, sanık Yasin Temur'un “Yunus” kod adıyla 5 kişilik gruplarına abilik yaptığını söyledi. Sanık Temur da tanığı tanımadığını iddia ederek, esas hakkında savunmasını yapmak istediğini söyledi. ByLock kullanıcısı olduğunu aktaran Temur, söz konusu programı iş yerindekilerin tavsiyesi üzerine telefonuna indirdiğini, bir süre sonra sildiğini iddia etti. Yakalama kararı verildiğinden haberinin olmadığını, bu nedenle rutin hayatına devam ettiğini aktaran Temur, ailece Bolu'ya giderken yakalandıklarını, yurt dışına kaçma niyetinde olmadıklarını öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Temur, beraatini istedi.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme, kararını açıkladı. Buna göre, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanıklar Aslı Temur, Cihangir Baycan 6 yıl 3 ay, Metin Kalafatoğlu, Yaşar Özbek 7 yıl 6 ay, Murat Ortaç ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte Ortaç'ın tutuklanmasına karar verildi. Aynı suçtan Yasin Temur, 12 yıl 6 hapis cezasına mahkum edilirken, sanık Figen Durmuşoğlu ise beraat etti.

Sanıklar Yasin Temur ve Murat Ortaç hakkında ceza tayin ederken alt sınırdan uzaklaşan mahkeme, bu sanıklar için takdiri indirim uygulamadı.

Musa Erdoğan

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