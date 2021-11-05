FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 8 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2'sinin biri emekli biri ihraç albay, 1'inin görevinden ihraç edilmiş üsteğmen, 5'inin de biri görevde astsubay olduğu ifade edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Engin Yağcı

