FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon:11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından;

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan; 3'ü görevde, 3'ü ihraç, 2'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2'si emekli 10 subay/astsubay ile 1'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde 19.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verildi.