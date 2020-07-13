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FETÖ'nün hemşirelerine operasyon

FETÖ'nün hemşirelerine operasyon
FETÖ'nün hemşirelerine operasyon

Adana merkezli 7 ilde FETÖ'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif hemşirelere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif hemşirelere yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmada Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 24 zanlının FTÖ/PDY'ye üye olduğu, örgütün gizli iletişim ağı ByLock kullandığı, ardışık ankesörlü büfe arama kaydı olduğu belirlendi. Polis, bugün şafak vakti 24 meslekten ihraç edilen polis ile aktif hemşirenin yakalanması için operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alınıp, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek sorguya başlandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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