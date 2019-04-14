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FETÖ'nün hücre evinden kaçmak için balkondan ip sarkıtmışlar

FETÖ'nün hücre evinden kaçmak için balkondan ip sarkıtmışlar
FETÖ'nün hücre evinden kaçmak için balkondan ip sarkıtmışlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskında tencere içinde yakılmış evraklar ile çok sayıda materyal ve bir miktar döviz ele geçirilirken, 3 katlı binanın arka balkonundan kaçmak üzere sokağa ip sarkıtıldığı tespit edildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Asayiş Büro ekipleri, nöbetçi savcıdan aldığı arama izniyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evi olarak kullandığı 3 katlı binaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında binadan çıkarak, kaçmaya çalışan H.D. ve A.A yakalanırken binanın üçüncü katına yapılan baskında ise V.E. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise metal bir tencere içinde belgelerin yakıldığı tespit edilirken yapılan aramada ayrıca evde dijital materyaller ve belgelerle bir miktar döviz ele geçirildi. Yapılan baskında en ilginç detay ise 3 katlı binanın en üst katın balkonundan kaçmak üzere sokağa ip sarkıtıldığı tespit edildi. 

Yapılan baskında gözaltına alınan zanlılar Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  

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