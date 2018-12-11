FETÖ'nün İKÇÜ yapılanması davasında 18 sanığa hapis cezası

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İKÇÜ'de çalışırken meslekten ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de yer aldığı 15'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İddia makamı, 28 Mayıs'taki celsede verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek tutuklu sanık Adem Fidan'ın “Silahlı terör örgütü yöneticisi”, 27 sanığın “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık B.U.'nun da beraatini talep etti.

Söz alan sanık avukatları, esasa ilişkin savunmalarını yapıp müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, 10 sanığın delil yetersizliğinden beraat ettiğini açıklarken, 18 sanığa da 13 yıl ile 6 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklardan, örgütün sözde “İKÇÜ imamı” olduğu öne sürülen Adem Fidan'a “suç örgütüne üye olmak” suçundan 13 yıl, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal'a 7 yıl 8 ay 15 gün, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete'ye 7 yıl 6 ay, eski Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütcü'ye 7 yıl 8 ay 15 gün, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilirken eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca ise delil yetersizliğinden beraat etti. 1 sanık hakkında ise kararın daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İKÇÜ'de görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 44 zanlıdan 40'ı yakalandı, 29 zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile aralarında örgütün sözde “İKÇÜ imamı” olduğu öne sürülen Adem Fidan, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete, eski Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütcü, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz'ın da bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dava açıldı.

Ali Gözeten

