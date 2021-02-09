FETÖ'nün işkenceci subaylarından 28'i yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulunda eğitim gördükleri dönemde örgüt talimatlarına uymayan askeri öğrencileri baskı ve işkence ile istifa ettirerek FETÖ'ye bağlı öğrencilerin önünü açan, bu yöntemle Hava Kuvvetleri Komutanlığını ele geçirmeyi hedefleyen 10 ihraç albay, 5 ihraç yarbay, 13 ihraç binbaşı, 5 ihraç yüzbaşı ve 1'i muvazzaf 22'si ihraç 23 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün işkenceci subaylarına gece yarısı baskını

Yürütülen soruşturma kapsamında dün gece saatlerinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, işkenceci eski subayların yakalanması için İstanbul'un da aralarında olduğu 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

FETÖ/PDY'nin işkenceci subaylarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski askerlerin sayısı belli oldu. Baskınlarda aralarında 1 muvazzafın da olduğu 56 rütbeli askerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Çoğu daha önce TSK'dan ihraç edilen örgüte üyelerinin, FETÖ mensubu olmayan öğrencilere işkence yaptırdıkları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ile çekmecelerde dolar ve Euro'dan oluşan yabancı paralar ele geçirildi.

Kendilerinden olmayan askeri öğrencilere baskı ve işkenceyle yıldırarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ele geçirmeyi hedeflemişler. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Subay sınıfı personel yetiştiren Hava Harp Okulu bünyesinde eğitim gören ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisakı ve irtibatı olmayan askeri okul öğrencilerine sistematik olarak baskı uygulayıp işkence ederek yıldırmaya çalışan FETÖ'cü subayların, bu talimatları örgüt içindeki hiyerarşik sistemde üstlerinden aldıkları ifade ediliyor.

Yakalanan FETÖ üyesi eski askerler “müteaddit kez astlarına işkence yapılması hususunda emir vermek ve müteaddit kez işkence yaptırmak, müteaddit kez işkence yapılmasına göz yummak suretiyle suçun örgütlü ve planlı bir şekilde işlenmesine göz yummakla” suçlanıyor.

Örgütün firari üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, firari 28 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Sadık Kahraman

