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FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü

FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İsveç'te yaşayan firari mahrem sorumlularından Bahattin Bican, korona virüsünden öldü.

İsveç'e kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari mahrem sorumlularından Bahattin Bican korona virüsünden öldü. İsveç'te sığınmacı kampında korona virüs kapan 63 yaşındaki Bican'ın 2 haftalık yoğun tedavi süreci sonucu öldüğü duyuruldu. 

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Gölcük Donanma Komutanlığında FETÖ'nün sözde imamı olarak görev yapan emekli asker Bahattin Bican, İsveç'e kaçmıştı. İsveç'ten Almanya'ya geçiş yapmak isteyen Bican, "cemaat üyesi" olduğunu belirterek Almanya'ya iltica etti. Almanya, Dublin Anlaşması gereği Bican'ı 3 Mart'ta İsveç'e iade etti. İsveç'e dönen Bican, mülteci kampına gönderildi. Kaldığı kampta korona virüsü semptomları göstermeye başlayan Bahattin Bican'ın yüksek ateş, terleme ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Metin Altınışık

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