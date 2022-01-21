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FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 51 gözaltı

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 51 gözaltı
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 51 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 51 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı içindeki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 28 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 78 şüpheliye yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 26 firari şüphelinin yakalanması için de çalışmalara devam ediliyor. Söz konusu 78 şüphelinin 2'sinin aktif astsubay, 27'sinin görevden uzaklaştırılan astsubay, 2'sinin müstafi astsubay, 47'sinin ise askeri okullardan ilişiği kesilmiş şahıs olduğu öğrenildi.

Ali Nargüner
 

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