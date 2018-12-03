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FETÖ'nün kanalında 'Maceracı' isimli programı sunan Murat Yeni'den itiraf

FETÖ'nün kanalında 'Maceracı' isimli programı sunan Murat Yeni'den itiraf
FETÖ'nün kanalında 'Maceracı' isimli programı sunan Murat Yeni'den itiraf

FETÖ'nün kapatılan Samanyolu televizyonundaki ’Maceracı’ isimli gezi programının sunucusu Murat Yeni, savcılıktaki ifadesinde örgütün, gezi programlarında halkla kaynaşmaya yönelik menfaat sağlandığını dile getirdiği öğrenildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında açılan dava sonucu tutuklanan Samanyolu televizyonundaki 'Maceracı' isimli gezi programı sunucusu Murat Yeni, savcılıktaki ifadesinde örgütün, gezi programlarında halkla kaynaşmaya yönelik bir amaç güttüğünü ve bu sayede bu etkinliklerden menfaat sağladığına ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi.


Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında açılan davada yargılanan 'Maceracı' isimli gezi programı sunucusu Murat Yeni, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 24 Kasım 2018 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  

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