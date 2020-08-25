İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar açıklandı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin açılan davada mahkeme, 24 sanığın 1 yıl 6 ay 22 gün ile 15 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına sanık avukatları katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sanıklar duruşmada hazır bulunmadı. Mahkeme başkanı, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını belirterek, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 24 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 15 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 4 sanık hakkında beraat, 1 sanık hakkında da ceza vermeye yer olmadığına hükmeden mahkeme, 4 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.