FETÖ'nün kaset kumpas davasında karar çıktı!

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen 171 sanıklı davanın bugün görülen 72. celsesindeki karar duruşmasına bir kısım sanıklar salonda hazır bulunurken, bazı sanıklar da tutuklu bulunduğu cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ile katıldı.

Davanın mütalaasında, Baykal ve bazı MHP'lilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin FETÖ'nün faaliyeti kapsamında teknik takip ve izleme çalışmalarıyla elde edildiği, daha sonra siyasi sonuçlar kazanma amacıyla internette yayınlandığı belirtildi.

‘Sanıklara 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında hapis cezası verildi'

Davanın bugün görülen karar duruşmasında 120 sanık hakkında hüküm kuruldu, 3'ü tefrik, 46 sanık hakkın yakalama kararı verilirken sanıklar hakkında 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında ceza verildi. FETÖ elebaşı Gülen, gazeteci Cevheri Güven ve eski polis Enes Çığci'nin aralarında bulunduğu 46 sanığın ise dosyası ayrılırken 3 sanığın dosyası da tefrik edildi. Suç tarihinde istihbarat daire başkanlığı şube müdürü olarak görev yapan Gürsel Aktepe, 76 yıl 6 ay, Ankara Emniyet Müdürlüğünde istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı Hami Güney 9 yıl 6 ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisine ‘böcek' olarak adlandırılan dinleme cihazı koyduğu belirlenen İlker Usta 74 yıl 16 ay, Sedat Zavar ise 92 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, ‘silahlı terör örgütüne üye olma', ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', ‘özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 21 yıl, sanık Fatih Ünen'in eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yönelik eylemleri nedeniyle, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', ‘özel hayatın gizliliğini ihlal' ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi' suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan 14'ü hakkında duruşmanın ardından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Engin Yağcı



