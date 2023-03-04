FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada 1 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans (KPSS-Lisans) sınavına ve diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara İstanbul'da bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlanan şahıslar tespit edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün KPSS Lisans sınavı sözde çalışma evlerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek 11 şüpheli yakalanmıştı. Dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melike İnal

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