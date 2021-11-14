İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FETÖ'nün 'La Casa de Papel' yöntemi deşifre oldu

FETÖ'nün 'La Casa de Papel' yöntemi deşifre oldu
FETÖ'nün 'La Casa de Papel' yöntemi deşifre oldu

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevli 53 örgüt mensubu ile bir 'mahrem imam' ByLock kullanıcısından yola çıkılarak deşifre edildi. Sanıkların La Casa de Papel dizisindeki gibi şehir ismi kullandıkları ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ByLock Çalışma Grubu tarafından yapılan analizlerde "429945" ID numaralı ByLock hattının Dışişleri Bakanlığında aktif görev yaptığı öğrenilen A.U.'ya ait olduğu tespit edildi.

İlk incelemeye göre gruptaki 5 ByLock hattının kime ait olduğu tespit edildi ancak geriye kalan 49 kullanıcının gerçek kimliklerine ulaşılamadı.

Uzmanlar, kullanıcıların "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi isim yerine ülke başkentleri ve en meşhur şehirlerin isimlerini kullandığını tespit etti. Elde edilen bilgilerle Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapılırken, kısa süre içinde "Pazarlamacılar" grubundaki ByLock kullanıcıları tek tek tespit edildi.

Ortaya çıkarılan ByLock kullanıcıları arasında "ataşe", "başkatip", "daimi temsilcilik müsteşarı", ve "katip" gibi meslek grubundan isimler yer alırken, Ankara merkezli operasyonlarda yakalanan ByLock kullanıcıları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapıldı.

İLGİLİ HABER
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
İLGİLİ HABER
Yasa dışı yollarla Yunanistana geçmeye çalışan 1 PKK/KCK ve 1 FETÖ üyesi yakalandı Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 PKK/KCK ve 1 FETÖ üyesi yakalandı
İLGİLİ HABER
İzmirde gözaltına alınan FETÖ şüphelileri serbest bırakıldı İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelileri serbest bırakıldı
İLGİLİ HABER
FETÖcü eski askere 7 yıl 9 ay hapis FETÖ’cü eski askere 7 yıl 9 ay hapis
İLGİLİ HABER
Tekirdağda FETÖ operasyonu: 9 gözaltı Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.