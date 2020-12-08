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FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı

FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı
FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı

Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 1 ihraç doktor ile 1 ihraç öğretmen yakalanarak gözaltına alındı.

 Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Samsun'da mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Atakum ve İlkadım ilçelerinde iki ayrı eve operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde saklandıkları tespit edilen ihraç doktor E.Ü. ile ihraç kadın öğretmen N.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muhammer Ay
 

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