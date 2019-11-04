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FETÖ'nün mahrem imam operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün mahrem imam operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün mahrem imam operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY’nin askeriye sivil mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında örgüt tarafından askeri liselere, polis okullarına eleman temin edilmesi sürecinde öğrencilerle ilgilenen ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 20 şüpheli belirlendi.

Şüpheliler hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından sabah erken saatlerde Aksaray merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Aksaray, Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak'ta daha önce herhangi bir şekilde haklarında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılmayan, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Firarda olan 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, 16 şüphelinin askeriyenin sivil mahrem imamları olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında ihraç olan polis memurları da bulunuyor.

Yasin Can
 

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