İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasında önemli rol oynayan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yöneticilerine düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mali yapılanmasında önemli rol oynayan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerden FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen ve kayyım ataması yapılan 29 adet şirkete yönelik soruşturmalar kapsamında şirketlerin ortak ve yöneticisi olan 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul, Ankara, İzmir ve Bilecik'te eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 29 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde bulunamayan firari 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.  

Sadık Kahraman

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.