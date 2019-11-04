FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada karar

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak'ın ve tahliyesine karar verdi.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan beraat etti.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi.