İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı
FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl genelinde 25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2015'te Polis Akademisi'nde öğrenciyken FETÖ/PDY'yle irtibatlı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen, akademinin kapatılmasından sonra YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını sürdürdükleri tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 23 şüphelinin yakalanması için il genelinde 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 15 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken 4 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABER
İçişleri Bakanı Soylu: FETÖye operasyon yapıyoruz sesi İYİ Partiden, PKKya operasyon yapıyoruz sesi HDPden geliyor İçişleri Bakanı Soylu: 'FETÖ’ye operasyon yapıyoruz sesi İYİ Parti'den, PKK’ya operasyon yapıyoruz sesi HDP’den geliyor'
İLGİLİ HABER
3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İLGİLİ HABER
FETÖnün gaybubet yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı FETÖ'nün 'gaybubet' yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
İLGİLİ HABER
&quot;Kimlik bilgilerini FETÖ çaldı&quot; deyip 236 bin lira dolandırdılar "Kimlik bilgilerini FETÖ çaldı" deyip 236 bin lira dolandırdılar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.