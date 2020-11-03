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FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis akademisi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı 15 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda 'Garson' kod isimli gizli tanığın sd kartından bir çok isim çıktı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Polis Akademisinden ilişiği kesilen 15 şüphelinin yakalanması için Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı. Balıkesir Cumhuriyet koordinesinde KOM şube tarafından yürütülen operasyonda 'Garson' Kod isimli gizli tanıktan ele geçirilen mikro sd kartta isimleri bulunan EGM personeli ve Polis Akademisinden ilişiği kesilen EGM personel adayları ve Mahrem imamlar ile irtibatları bulunan kişilerin olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin arasında 4 hukuk öğrencisi, 2 tıp fakültesi öğrencisi, 1 kamu yönetimi mezunu, 1 mühendislik fakültesi öğretim görevlisi, 1 mühendislik fakültesinde öğrenci, 1 sosyal bilimler fakültesi öğrencisi, 1 psikoloji ve işletme bölümü öğrencisi, 1 üniversitede büro elemanı, 1 özel şirket çalışanı, 2 SGK kaydı bulunmayan ve Balıkesir'de yaşayan 15 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanma çalışması sürüyor.

Taşkın Sarıca
 

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