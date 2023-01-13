FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davasına devam edildi

FETÖ'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 63 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bir kısım sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edilirken duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık Abdulkadir Bayat'ın yaptığı savunmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Tüm aramalara rağmen şu ana kadar kendilerine ulaşılamayan sanıklar Mehmet Koçak ve Volkan Düzgün hakkında savunmalarının alınması amacıyla yakalama emri düzenlenmesine karar verildi. Mahkeme ara kararında ayrıca Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na müzakere yazılarak iddianameye konu Poyrazköy'de yapılan aramalara ilişkin ellerinde görüntü kaydının olup olmadığı hususunun sorularak, var ise kayıtların bir örneğinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine hükmetti. Duruşma, 24 Nisan ile 5 Mayıs arasında Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonlarda yapılmak üzere ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Poyrazköy davasının asker sanıklarının da aralarında bulunduğu 87 kişi müşteki Genelkurmay Başkanlığı ise suç duyurusunda bulunan olarak yer almıştı. İddianamede FETÖ ile ilgili birçok davada örgüt üyeleri veya yöneticileri oldukları gerekçesiyle yargılanan ve bazı dosyalarda hüküm giyen eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Ömer Köse, Tufan Ergüder ve Yurt Atayün'ün yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandıktan sonra Silivri'ye götürüldüğü araçtaki görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ataç'ın da aralarında bulunduğu 68 kişi ise sanık olarak yer almıştı.

İddianamede, Poyrazköy soruşturmalarının dayanağı olan isimsiz ihbarların FETÖ/PDY içindeki şahıslar ya da soruşturma işlemine katılan veya istihbari çalışmalarda görevli kolluk görevlilerince yapıldığı kaydedilmişti. İhbarları yapan kişi ya da kişilerin tespit edilemediği de iddianamede ifade edilmişti.

Hazırlanan iddianamede ayrıca ev aramalarına katılan, rapor ve tespit tutanakları düzenleyen kişilerin çoğunun ByLock programını kullandığı ve FETÖ/PDY'ye ilişkin farklı soruşturmalarda şüpheli olarak yer aldıkları kaydedilmişti. İddianamede soruşturma ve kovuşturma makamında görev alan kişilerin örgüt adına hareket ettikleri kanaatine ulaşıldığı açıklanmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 63 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ceza verildiği hatırlatılarak, bu nedenle ceza istemine yer olmadığı aktarılmıştı. İddianamede, 63 şüphelinin ‘zincirleme kamu görevlisi yetkisiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal', ‘kamu görevlisi nüfuzu, cebir ve hileyle hürriyeti kısıtlama', ‘delil uydurarak iftira' ve ‘zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından cezalandırılması istenirken, 5 şüphelinin ayrıca ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede, şüphelilerin bu suçlardan 15 yıldan bin 375 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Mahkeme 27 Ekim 2022 tarihinde görülen duruşmada 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

Melike İnal

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