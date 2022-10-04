FETÖ'nün referans olduğu öğrencilere 5 bin, örgüt bağı olmayanlara 30 bin lira fatura kesilmiş

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube müdürlüğü birimleri tarafından örgütün eğitim yapılanmasına ilişkin geniş çaplı çalışma gerçekleştirmiş, tamamı İstanbul'da faaliyet gösteren 40 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 35 FETÖ mensubu gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda Üsküdar'da faaliyet gösteren bir dershanenin, tedbir olarak örgüt iltisakı olmayan bir şahsın adına kurulduğu, söz konusu dershanenin FETÖ/PDY örgüt mensubu olan gizli ortaklarının bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu dershanenin diğer yönetici ve eğitim kadrosunda görevli şahısların tamamının FETÖ/PDY iltisakı olan şahıslardan oluştuğu aktarılırken, ‘öğretmen' şahısların bir çoğunun örgüt soruşturmaları çerçevesinde FETÖ aidiyeti nedeni ile çalışma izinleri iptal edilen kişilerden olduğu kaydedilmişti.

Sadık Kahraman

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