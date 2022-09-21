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FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen Şükrü Yıldırır’ı mahkeme, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır'ın 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır, avukatıyla katıldı.

Sema Demir

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