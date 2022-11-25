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FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması sorumlusu Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması sorumlusu Ankara'da yakalandı
FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması sorumlusu Ankara'da yakalandı

Kastamonu’da terör örgütü FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması sorumlusu, Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u iki farklı hesaptan kullanan ve Kastamonu'da örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında sorumlu olarak görev yapan kamu görevinden ihraç edilen H.Ç.'nin yargılanması neticesinde hakkında mahkumiyet kararı verildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordinesinde firari H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Firari şahıs Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

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