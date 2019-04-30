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FETÖ'nün sözde Trabzon il imamının eşi: 'Eşimden boşanmaya razıyım'

FETÖ'nün sözde Trabzon il imamının eşi: 'Eşimden boşanmaya razıyım'
FETÖ'nün sözde Trabzon il imamının eşi: 'Eşimden boşanmaya razıyım'

Trabzon’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan FETÖ’nün sözde Trabzon il imamı Muhammet K.’nın eşi A.A.K., duruşmada eşini gerekirse boşayacağını söyledi.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, A.A.K., Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürecinden itibaren kendisi hakkında dosyada suç sayılabilecek bir şey bulunmadığını ve tek suçunun FETÖ'nün sözde Trabzon il imamı Muhammet K. ile evli olmasının gerekçe gösterildiğini belirtti.
Savunmasında, herhangi bir suç işlemediğini söyleyen A.A.K., “Emniyette bana ‘Senin hakkında dosyada suç kabul edilecek bir şey yok. Tek suçun Muhammet K. ile evli olmak' denildi. Burada bulunmamın tek sebebi eşim Muhammet K.'dır. Eşim etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Bu yüzden etrafımda kimse kalmadı, herkes iftiracı gözüyle bakıyor. Bu bir suçsa eşimden boşanmaya razıyım” diyerek şok bir çıkışta bulundu. 

Duruşmaya ara vermeyen mahkeme başkanı, A.A.K.'nin adli kontrol şartının devamına, sanığa ve eşine ait By-Lock ip'leri ve bazı bilgiler üzerinde mukayese yapılması için dosyanın bilirkişiye tebliğine, sanığın eşi Muhammet K. tarafından kullanılan, S.U. adına kayıtlı 0539******241 numaralı hatta ait, 157107 ID No'lu By-Lock tespit değerlendirme tutanağının gönderilmesi için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.  

Fatih Yılmaz
 

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