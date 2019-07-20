FETÖ'nün teşvik çarkına sıkı takip

Türkiye Gazetesi'nin Türkiye gündemine taşıdığı “FETÖ'nün teşvik vurgunu” haberine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da cevap geldi. SGK'dan atılan FETÖ mensupları, şirket sahiplerini kıskacına düşürerek “yüksek komisyon” karşılığında onlara teşvik çıkarıp, devletin kaynaklarını örgüte aktarmaya devam eden sistemle ilgili son dönemde gazetemize oldukça sık ihbar geliyordu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “İşverenlerin geriye dönük teşviklerden yararlandırılması 1/4/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun ek 17'nci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Usul ve esasların belirlenmesi, işlemlerin herhangi bir şaibeye mahal vermeden nesnel ve yeknesak bir şekilde yürütülmesi için, Kurum tarafından zamanında gerekli önlemler alınmıştır. Buna rağmen kuruma iletilen şifahi ihbarlar da sıkı bir şekilde takip edilerek, zamanında Teftiş Kuruluna intikal ettirilmektedir. İşverenlerin, aracı ve komisyonculara başvurmaksızın iş ve işlemlerini doğrudan yapabilmeleri için ‘Teşvik Portalı' destekal.gov.tr, Kurum imkânları ile hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Teşviklerin doğası gereği farklı olması ve işverenlerce ayrıntılı bilinmesinin her zaman çok kolay olmaması, sıklıkla aracı ve komisyoncuların devreye girdiği şeklinde şikayet ve ihbarlara yol açmaktadır. Bu konuda şikâyeti olan her işverenin ya da duyarlı vatandaşın ihbarı, anında Teftiş Kuruluna intikal ettirilerek gereken yapılmaktadır. Halihazırda bu hususta inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir” denildi.

FETÖ'nün teşvik vurgunu

Devletin iş yeri açmayı özendirmek ve istihdamı artırmak amacıyla yürürlüğe koyduğu teşvik programları, idari uygulamalardan kaynaklanan hatalar sebebiyle hain terör örgütü FETÖ/PDY'nin cebine milyarlarca lira para akmasına sebep oldu. SGK yapılanması sayesinde mahrem bilgileri kopyalayan FETÖ, işverenlerle anlaşıp yardım vaadiyle alınan teşviklerin en az yarısını komisyon olarak cebe indiriyor. Hâlâ yürürlükte olan düzenleme sayesinde terör örgütünün vurgunu devam ediyor.

ARACIYA İTİBAR ETMEYİN

SGK üzerinden uygulaması devam eden 18 farklı prim teşvikinin bulunduğu; söz konusu destek ve indirim uygulamalarının her birinin amacının farklı olduğu; sigortalı ve işveren açısından farklı şartların sağlanması kaydıyla bu teşviklerden yararlanılmasının mümkün hâle geldiği vurgulanan açıklamada, “Bu hususlarda Kurum il müdürlükleri sürekli uyarılarak, dikkatli olunması talimatlandırılmakta; ayrıca işveren STK'ları ile sürekli diyalog halinde olunarak, Kurumun kendilerine danışmanlık yapmaya hazır olduğu, aracı gibi kişilere itibar etmemeleri iletilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Gazetesi