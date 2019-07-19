Fetö'nün teşvik tuzağına düşmeyin

Gazetemizin önceki gün manşetten verdiği “FETÖ'nün teşvik vurgunu” haberi geniş yankı uyandırdı. İş dünyası örgütleri, “SGK'dan atılan FETÖ mensuplarının tuzağına düşmemeleri” konusunda işletme sahiplerine önemli uyarılarda bulundu. FETÖ'nün kripto üyeleri, iş yerlerini kapı kapı dolaşarak, onlar adına devletten yüklü miktarda teşvik alıyor; bunların bir kısmını ceplerine indiriyordu.

‘AVCI' GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın; her zaman şirketleri arayarak, teşvikler konusunda “kendilerinin yardımcı olabileceklerini” söylediklerini aktardı. Orhan Aydın “17-25 Aralık sürecinde devlete başkaldıran, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle milletimizin canına kasteden FETÖ yapılanması, Türkiye üzerindeki kirli emellerinden vazgeçmemektedir. Darbe süreci öncesi ve sonrasında yurt dışına kaçan hainler, Türkiye karşıtlığı ile bilinen lobi çevreleri ile hareket ederek, ülkemiz aleyhinde kara propagandalarını sürdürmektedir. Bunun yanısıra içeride bıraktıkları kripto FETÖ mensuplarıyla da, varlıklarını sürdürmeye devam etmektedir. Kripto FETÖ'cüler, son dönemlerde iş insanlarımızı hedef alarak, örgüte para aktarmaya devam etmektedir. Bu yönde yaptıkları çalışmalardan biri de, teşvik avcılığı” dedi.

BUNLARA İTİBAR ETMEYİN

Kirli yapılanma içerisinde yer almış isimlerin ellerinde bulunan verilerle şirketleri aradıklarını belirten Aydın, şöyle devam etti: ‘Hükûmetimiz tarafından açıklanan teşviklerden tam yararlanamıyorsunuz' dedikleri ve bu teşvikler üzerinden yüzde belirleyerek FETÖ'ye para kazandırmaya çalıştıklarını gözlemlemekteyiz. Başta üyelerimiz olmak üzere, tüm iş dünyasını bu tarz taleplere itibar etmemeleri konusunda uyarıyoruz. ASKON olarak, teşvikler konusunda iş insanlarımıza öncülük ve rehberlik etmeye hazırız. Devletimizin kurumları da bu konuda gerekli destekleri vermektedir. Darbeci kalıntıları üçüncü şahıslara itibar edilmesi, 15 Temmuz şehitlerimizin ruhunu incitecek, millet iradesine büyük saygısızlık olacaktır. Resmî kurumlarımız haricinde yapılacak olan görüşmelere çok dikkat edilmesi gerekmektedir. FETÖ'ye para aktaran şahısların oyununa gelinmemesi için, bu yönde gelen talepleri çok sıkı incelemenizi, gerekirse kurumumuzdan ve devlet yetkililerimizden destek alınması hususunun gereğini ayrıca belirtmek isteriz.

PARA ÇALIP TEHDİT EDİYORLAR

FETÖ'cü yapılanmanın, işverenleri desteklemek için devletin verdiği teşvikleri nasıl örgüt kasasına aktardığını, örnekleriyle açıkladık. FETÖ mensubu olduğu için, SGK'dan, yaklaşık 700 kişinin uzaklaştırıldığı biliniyor. SGK çetesi, elindeki bilgiler ışığında Türkiye'deki iş verenleri dolaşıp, teşviklere sanki daha kolay ulaşabilecek izlenimi vererek, karşılığında yüzde 50'lere varan komisyon alıyor. Çete, topladığı paraları da FETÖ'nün kasasına koyuyor. Geniş yankı uyandıran haberimiz üzerine temasa geçen çok sayıda işveren; bu tür tacizlerle karşılaştıklarını, bunlara prim verilmemesi, ilgili kanallarının kullanılması gerektiğini belirtti.

SGK'dan atılmış FETÖ'cülerin, halkı devlete karşı kışkırtmak için çeşitli provokatif eylemler yaptığı da biliniyor. Özellikle seçim öncesi teftişe çıkan memurların işletmelere yüksek cezalar kesmesi ve emeklilerin hedef alınarak “Borcunuzdan dolayı aylığınız kesilebilir” taktiğiyle korku salması, yaygın FETÖ taktiklerinden...