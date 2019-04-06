FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturması devam ediyor. Başsavcılık, soruşturma kapsamında örgüt üyesi itirafçı askerlerden bir kısmının ifade ve teşhisleri sonrası, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen ve haklarında geçmişte idari- adli işlem uygulanmayan 40 zanlı hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.