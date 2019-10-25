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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 6 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 6 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 6 gözaltı kararı

FETÖ’nün askeri okullara kod sistemiyle örgüt üyesi sızdırmasına ilişkin 6 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3’ü yakalandı.

FETÖ/PDY'nin askeri okullara kod sistemiyle örgüt üyesi sızdırmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2013 yılında yapılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alım mülakat sınavları komisyonunda yer alan 6 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin hakkında ifade, teşhis ve ankesör irtibatının bulunduğu belirtilirken, 2'sinin yüzbaşı, 3'ünün binbaşı, 1'inin ise albay rütbesinde olduğu kaydedildi.

Başlatılan operasyonla 3'ünün yakalandığı, 3'ünün yakalanması için ise operasyonların sürdüğü belirtildi.

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