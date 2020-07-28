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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 41 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Örgütün sıkça başvurduğu iletişim yöntemlerinden ankesör soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 23 ilde 68 şüpheliden 41'i yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen aralarında emekli albay ve sivil şahıslarında bulunduğu 68 şüpheliden 41'i yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.
 

Sadık Kahraman
 

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