İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında kamuya açık büfe, market gibi kurulu sabit/ankesörlü telefon üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı. Başsavcılığın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 14 astsubay olmak üzere toplamda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gece saatlerinde başlayan operasyon kapsamında yakalama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.  

İrem Demir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.