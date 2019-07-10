FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında kamuya açık büfe, market gibi kurulu sabit/ankesörlü telefon üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı. Başsavcılığın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 14 astsubay olmak üzere toplamda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gece saatlerinde başlayan operasyon kapsamında yakalama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

İrem Demir