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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 tutuklama

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 tutuklama
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 tutuklama

İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan muvazzaf 180 şüpheliden 111’i tutuklandı.

İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan tamamı muvazzaf 180 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılık sorgularının ardından 138 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Mahkemeye sevk edilen örgüt üyesi 111 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında aranan 39 şüphelinin Kuvvet Komutanlıklarıyla koordineli şekilde yakalanarak gözaltına alındığı ve operasyonu yürüten kolluk birimine getirilmesi işlemlerine devam edildiği belirtildi.

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