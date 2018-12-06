FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonu: 4 tutuklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa, İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'de, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan, çoğunluğu muvazzaf, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 15 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 kişi de mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli bir firarinin ise yakalanma çalışması sürüyor.

