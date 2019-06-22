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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına 13 tutuklama

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına 13 tutuklama
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına 13 tutuklama

İzmir merkezli 30 ilde yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 59 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 18 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 9'u muvazzaf asker 13 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalama kararı çıkarılan zanlılardan ihraç edilen 3 astsubayın firari olduğu, bir üsteğmen ile 2 astsubayın ise yurt dışı görevinde olduğu öğrenildi.  

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