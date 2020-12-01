İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Sivas, Balıkesir, Antalya, Bingöl, Kayseri ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda aralarında bir albay ve bir yarbayın da bulunduğu toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.