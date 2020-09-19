İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 94 tutuklama

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 94 tutuklama
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 94 tutuklama

İstanbul polisinin FETÖ’nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik 34 ilde eş zamanlı düzenlendiği operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul merkezli olmak üzere 34 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 132 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 16 Eylül'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 2 binbaşı, 6 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 6 asteğmen, 31 astsubay, 82 uzman çavuş olmak üzere toplam 131 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 131 şahıstan 36'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 95 şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca yapılan işlemlerin neticesinde 94 şahıs tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.