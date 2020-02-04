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FETÖ'nün TÜBİTAK ve GATA'daki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TÜBİTAK ve GATA'daki yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TÜBİTAK ve GATA'daki yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TÜBİTAK’taki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 5’i mahrem sorumlu, 16’sı TÜBİTAK personeli olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. GATA’daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ise örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen TÜBİTAK personeline yönelik yapılan çalışmalarda bazı kişilerin örgütle ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda örgütle irtibatları tespit edilen 9'u aktif görevde, 6'sı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilmiş, 1'i istifa etmiş 16 kişi ile 5'i kamu görevinden ihraç edilmiş mahrem sorumlu olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

GATA'DA 32 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

GATA personeline yönelik olarak yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin örgütle ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda 17'si GATA personeli olarak aktif görevde (3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 doktor), 4'ü emekli (2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent), 8'i değişik hastanelerde görevli, 2'si istifa etmiş, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış doktor olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 23 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Abdullah Sarica


 

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