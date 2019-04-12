FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik operasyonda 3 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kocaeli merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Batman ve Denizli'nin de olduğu illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti başlatılan operasyonlarda, birbirleriyle iletişime geçmek için ankesörlü telefon kullandığı iddia edilen şahıslardan 14'ü yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 13'ü tamamlanan işlemlerinin ardından sabah Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 2'sinin tutuklanmasına karar verilirken, 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cihan Atik

